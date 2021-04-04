Rusya'dan çok kritik Montrö açıklaması: "Karadeniz Gücü" bölgesel güvenliği sağlamak için yeterli

Tass haber ajansına konuşan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Amiral Komoyedov, Karadeniz'e kıyısı olan altı devletin, dostane ilişkiler içinde bölgesel güvenliği sağlayacak konumda olduğunu söyledi.

Mustafa Birol Güger
04 Nisan 2021 Pazar, 18:01
Rusya'dan çok kritik Montrö açıklaması:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1936 tarihli Montrö Boğazlar Rejimi Sözleşmesi'ni daha dikkatli incelemesini tavsiye eden Amiral Vladimir Komoyedov, Tass haber ajansına demecinde, Karadeniz kıyılarında konuşlu altı devletin deniz kuvvetlerinin bölgesel güvenliği sağlayabilecek konumda olduklarını kaydetti.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Amiral Vladimir Komoyedov

Komoyedov, sözlerine şöyle devam etti: 

"Karadeniz filosu komutanı olduğum 2001 yazında, Türk Donanma komutanlığı ile bir 'Karadeniz Gücü' oluşturduğumuzu hatırlatmak isterim (...) [Sözü edilen] bu kuvvet; Türkiye, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan gibi Karadeniz devletlerini birleştiriyor (...) [Bu Gücün] Bölgesel güvenliği sağlamak için fazlasıyla yeterli olduğunu tekrarlıyorum..."


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