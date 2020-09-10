Rusya'dan koronavirüs aşısını deneyenlerin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, dün Kovid-19 aşısı vurulan 13 kişinin kendilerini iyi hissettiğini ve bazıların sağlık durumunun elektronik bileklikle izlendiğini belirtti.
Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında dün Moskova'da başkent sakinlerine aşı vurulmaya başlanmıştı.
Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Rakova, dün aşı yapılan 13 kişinin durumuna ilişkin bilgi verdi.
Rakova, "Bugün, araştırmanın ilk katılımcılarının sağlık durumunu değerlendirdiğimiz birinci gün. Dün 13 kişi aşılandı, bugün sabah hepsine telefon açıldı, herkes kendisini iyi hissediyor. Sadece bir kişinin ateşi 37.2, birinin biraz eli ağrıyor, birini başı ağrıyor ancak tüm bunlar her aşılamada normal sınırlar içinde" dedi.
Özel olarak oluşturulan bir inovasyon grubunda elektronik bileklikler kullanıldığını da söyleyen Rakova, bilekliklerin bu kişilerin sağlık değerlerini ölçtüğünü ve verileri otomatik olarak gönderdiğini ekledi.
Dün Rakova, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında Moskovalılara aşı vurulmaya başlandığını söylemişti.
Rakova, "Aşı yaptırmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Yoğun talep gördüğümüzü söyleyebilirim. Daha şimdiden 35 binden fazla Moskovalı başvuruda bulundu. Şu anda başkentte, koronavirüse karşı aşılama çalışmaları altı sağlık kuruluşunda yapılıyor, ileride hastane sayısı 20’ye çıkarılacak" demişti.
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- İBB duyurdu: Yarından itibaren kapanıyor!
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver
- Bir çocuk daha ortaya çıktı!
- Fahrettin Koca'dan yoğunluk ve grip açıklaması
- Koronavirüsün gerçek bilançosunu açıkladı
Video Haberler
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- İBB duyurdu: Yarından itibaren kapanıyor!
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver
- Bir çocuk daha ortaya çıktı!
- Fahrettin Koca'dan yoğunluk ve grip açıklaması
- Koronavirüsün gerçek bilançosunu açıkladı