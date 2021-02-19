Rusya'dan Reina saldırısına ilişkin açıklama: "Mali izlerini bulmayı başardık"

19 Şubat 2021 Cuma, 20:30

Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, 1 Ocak 2017'de, Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü saldırıya dahil olan IŞİD üyelerinin mali izlerini tespit etmeyi başardıklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan Çihançin, Reina saldırısının soruşturmasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çihançin, “Belirli soruşturmalar, uluslararası terör örgütlerinin hücreleri hakkında ortak çalışma yürütüyoruz. Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık. Bizim de katılımımızla hem orada hem de burada soruşturma yürütülüyor” dedi.

1 Ocak 2017 yılbaşı gecesi, eğlence mekanı Reina'ya yönelik IŞİD saldırısında 39 kişi ölmüş, 70 kişi de yaralanmıştı.