Rusya'dan Reina saldırısına ilişkin açıklama: "Mali izlerini bulmayı başardık"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan Çihançin, Reina saldırısıyla ilgili mali izleri bulduklarını açıkladı.
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, 1 Ocak 2017'de, Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü saldırıya dahil olan IŞİD üyelerinin mali izlerini tespit etmeyi başardıklarını söyledi.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan Çihançin, Reina saldırısının soruşturmasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Çihançin, “Belirli soruşturmalar, uluslararası terör örgütlerinin hücreleri hakkında ortak çalışma yürütüyoruz. Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık. Bizim de katılımımızla hem orada hem de burada soruşturma yürütülüyor” dedi.
1 Ocak 2017 yılbaşı gecesi, eğlence mekanı Reina'ya yönelik IŞİD saldırısında 39 kişi ölmüş, 70 kişi de yaralanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu
Video Haberler
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu