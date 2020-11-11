Rusya'dan Sputnik V aşısı açıklaması: 'Koronavirüse karşı yüzde 92 başarılı'
Rusya, aşılanan 10 bin gönüllüde Covid-19 aşısının etkinlik oranın yüzde 92 olduğunu açıkladı.
Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V korona virüs aşısının sonuçları açıklandı.
Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.
Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.
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