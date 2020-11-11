Rusya'dan Sputnik V aşısı açıklaması: 'Koronavirüse karşı yüzde 92 başarılı'

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:13

Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V korona virüs aşısının sonuçları açıklandı.

Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.





