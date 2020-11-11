Rusya’dan Sputnik V aşısı açıklaması: 'Türkiye üretimde istekli'
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko koronavirüsüne karşı ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Murashko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye'nin aşı üretiminde istekli olduğunu öne sürdü.
Koronavirüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmesi beklenen aşı ve ilaç çalışmaları da iyiden iyiye hız kazandı. Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının yüzde 90 etkili olduğu açıklamasından sonra Rusya’dan da çarpıcı haberler geliyor.
Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in etkili olduğunu söylediği ve ülke içinde tescil edilen iki aşı bulunuyor. Bunlardan ilki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’, diğeri ise Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona'.
"İSTEKLİ OLDUKLARINI GÖSTERDİLER"
Üçüncü aşının da geliştirildiği Rusya’dan Türkiye’yle ilgili kritik bir iddia geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, geniş çaplı uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilme ihtimali olduğunu söyledi. Murashko yaptığı açıklamada, "Türk Sağlık Bakanı’yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V’in, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler" dedi.
"KOCA GÖRÜŞMEYİ TWITTER’DAN DUYURDU"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murashko’yla yaptığı görüşme sonrası Twitter’dan paylaştığı mesajda, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Sözcü
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