Rusya’dan Trump’a öneri: Telegram hesabı açın
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD Kongre baskını nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınan Donald Trump’a çağrıda bulundu. Polyanskiy, Trump'a Telegram hesabı açmasını önerdi.
ABD Kongresi’nin basılmasının ardından, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram, Trump’ın hesaplarını 20 Ocak’a kadar dondurdu. Twitter ise yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirilmişti. Rusya’dan ise Trump’a bir öneri geldi.
Twitter'dan ABD Başkanı'na ait Twitter hesabını etiketleyerek bir mesaj paylaşan Polyanskiy, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız! Görünen o ki, kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor!" diye yazdı.
BİR ÖNERİ DE PUŞKOV’DAN GELDİ
Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasıyla ilgili bir diğer açıklama Rus senatör Puşkov'dan geldi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, "İfade özgürlüğü dayanılmaz olduğunda, oyun sona erer. Ancak mevcut başkanın hapse atılması yönünde serbestçe çağrı yapabilir ve onu istediğiniz her şeyle suçlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sputnik
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması