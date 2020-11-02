Rusya'nın CAS umudu

02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:10

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA), vermiş olduğu men cezasına ilişkin Rusya’nın açtığı itiraz davası bu hafta İsviçre’de Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) görülecek. BBC’de yer alan haberde, CAS verilen cezayı onarsa, Rusya gelecek yıl yapılacak 2021 Olimpiyat Oyunları’nda ve Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda yer alamayacağı belirtildi. Haberde ayrıca, Rusya’nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için teklif vermesinin yasaklandığı hatırlatıldı. Geçen aralık ayında WADA, Rusya’nın verileri manipüle ettiğini fark ettikten sonra Rusya'ya dört yıllık bir yaptırım uygulama kararı almıştı. Rusya Dopingle Mücadele sözcüsü Maria Markavo yaptığı açıklamada davadan umutlu olduklarını belirtirken; ‘’ Ülkenin tamamına uygulanan bir yasak spor için hiç adil değil. Herhangi bir anti doping soruşturmasına dahil olmayan sporcular da bu durumdan etkileniyor. ‘’ dedi.

CAS’ın Rusya’nın cezasını onaması halinde Pyeongchang'da düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda olduğu gibi doping testlerini geçen Rus sporcular tarafsız sporcu olarak yarışabilecek. Pyeongchang'da 2018 Kış Olimpiyatları'nda toplam 168 Rus sporcu tarafsız olarak yarışmıştı. Yarışlara katılabilecek sporcuların uluslararası federasyonlar ve WADA tarafından seçileceği belirtilirken duruşmaların 5 Kasım Perşembe gününe kadar devam edeceği ifade edildi.