Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını alacak ilk ülke belli oldu
Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı aşıyı alacak ilk ülkenin Belarus olacağı belirtildi.
Rusya’da geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V’yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus’un alacağına karar verildiği ifade edildi.
Basın ofisinden yapılan açıklamada, “İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak” denildi.
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