Rüzgar çiftlikleri rüzgarı azaltıyor mu?

26 Aralık 2020 Cumartesi, 08:50

Teknik bakımdan, bir türbinin ya da bir rüzgar çiftliğindeki türbinlerin hemen arkasındaki iklim bölgesi “rüzgar hızı vakumu” ya da “ivme noksanlığı” denilen bir durum yaşıyor.

Bir başka deyişle buradaki hava yavaşlar. Bu etkinin rüzgar çiftliklerinin verimi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu biliniyor. Yükseğe yerleştirilmiş sık aralıklı türbinler, rüzgarı aşağıdaki türbinlere gelmeden yavaşlatabiliyor. Hatta daha genel bir etkisi de olabilir; Eğer rüzgar formları gerçekten büyük ölçekte inşa edilebilseydi, kümülatif ivme noksanlığı yüzünden küresel ölçekte rüzgar hızlarını düşürebilirlerdi (gerçi rüzgârların değişimi biraz karmaşık bir konu. Kimi yerde yavaşlarken başka yerlerde hızlanıyorlar.)

Rüzgar çiftlikleri yerel sıcaklığı da etkileyebiliyor. Illinois Üniversitesi’nden atmosfer bilimci Somnath Baidya Roy’a göre, esinti bir rüzgar çiftliğinin üstünden geçince, türbinler rüzgar hızını azaltıp türbülansı artıran bir çalkantı yaratıyor.

Rotorlar yukarıdaki havayla aşağıdaki havayı birbirine karıştıran bir dizi girdaba yol açıyor. Bu girdaplar soğuk havayı yukarı, sıcak havayı aşağı taşıyabiliyor (ya da tam tersini yapabiliyor.) İşte bu türbülans yerel sıcaklığı artırıp azaltabiliyor.

2012’de yayımlanan bir makaleye göre, Teksas’taki birkaç rüzgar çiftliği üzerinde yapılan araştırmada, yerel yüzey sıcaklıklarının küçük ancak anlamlı bir artış sergilediği görülmüş.



Kaynak: Popular Science Türkiye