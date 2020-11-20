Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Suriye'yi geçerek Lübnan'a iniş yaptı
Sabah saatlerinde rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan’da bulunan bir sahile iniş yapınca görenler hayretler içinde kaldı.
Lübnan’da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. Ardından, İngilizce konuşan paraşütçünün Türk vatandaşı Mahmut Ertunç olduğu anlaşıldı.
TÜRKİYE'DEN KALKTI
Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.
Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.
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