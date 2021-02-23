Rüzgardan elektrik üretimi yüzde 10'u aştı

23 Şubat 2021 Salı, 11:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rüzgardan üretilen elektriğin aylık bazda yüzde 10'u aştığını bildirdi.

Bakan Dönmez "Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle; "2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik."