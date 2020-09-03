Saadet Partili Karaduman: İdamı değil, adalet meselesini konuşmalıyız

03 Eylül 2020 Perşembe, 15:42

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz'da korona testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanede 12 gün tedavi gördüğünü belirterek, şimdi sağlığına yeniden kavuştuğunu anlattı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının, açıklanan verilerin çok ötesinde olduğunu iddia eden Karaduman, "İktidar mensupları, yaşanan bu hadiselerle beraber frene basmak yerine, ne hazindir ki gaza basmayı tercih etmiştir. Bu salgın sürecinde bilim adamlarına kulak verilmesi gerekirken, iş adamlarına kulak verilmiştir. Gelinen noktada politikalar, ekonomik kaygılar neticesinde geliştirilmiş ve salgınla mücadele yeterince uygulanamamıştır." diye konuştu.

"ÜLKENİN GERÇEKLERİNİ ÖRTBAS ETMEK AMAÇLI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Karaduman, ülkenin en büyük probleminin ekonomi olduğunu, gündemi manipüle edecek bütün meselelerin, hakikati ve ülkenin gerçeklerini örtbas etme amacı taşıdığını iddia etti.

Saadet Partisi olarak çocuklara ve kadınlara dönük istismarın sonuna kadar karşısında olduklarını belirten Karaduman, "Ama bugün bu süreçlerin her geçen gün daha çok artmasının sebeplerini araştırmadan, her geçen gün ülkemizde hem kadınlara hem çocuklara dönük istismarın artan sebeplerini araştırmadan, sadece idamla bu işin çözüleceğini iddia etmek, meselenin hakikatini görmemektir, meselenin hakikatini örtbas etmektir. Türkiye'de, zaten hukukun rafa kaldırıldığı insanlarımızın sadece yüzde 25'inin hukuka güveninin olduğu bir ülkede idam meselesi, bir cinayet meselesidir. Bugün ülkede konuşmamız gereken şey, idam meselesi değil, adalet meselesidir. Ülkede adalet tesis edilmeden, hukukun üstün sayılacağı bir ülke inşa edilmeden, hukuk karşısında herkesin eşit kabul edilebileceği bir ülke olmadan idam meselesini tartışmak, bu ülkenin geleceği için olumlu bir netice asla vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.