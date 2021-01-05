Saadet Partisi'nden dikkat çeken 'zam' paylaşımı
Saadet Partisi, sosyal medya hesabından "Alışverişin zam anı geldi" diyerek paylaştığı videoyla açıklanan enflasyon ve gıda ürünlerine gelen zamlar arasındaki büyük farka dikkat çekti.
Saadet Partisi sosyal medya hesabından "Alışverişin zam anı geldi" diyerek bir video paylaştı. Açıklanan enflasyon oranı ve gıda ürünlerine yapılan zam arasındaki büyük uçuruma dikkat çekilen video da şunlar belirtildi:
"Enflasyon yüzde 14,6 açıklansa da gerçek enflasyon 'Zam' marketlerde. 18,90 lira olan 2lt. sıvı ayçiçek yağı fiyatı yüzde 80 zamla 33,95'e, 47,95 lira olan 2lt. zeytin yağın yüzde 66 zamla 79,95'e, 21,95 lira olan 800gr. beyaz peynir yüzde 35 zamla 29,75'e yükseldi."
Paylaşılan videoda bu zamlarla 2020'de dolurdulan sepetin 2021 yılında sadece yarısının doldurulabileceği belirtilirken, "Enflasyona güvenme, kasada kalma" mesajı verildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bu videoyu "Açıklanan enflasyon hayal ürünü, gerçek enflasyon marketlerde! Bu zamları milletin cebine iade edecek olan Saadet Partisi’dir" notuyla paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Dünyada böylesi yok
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Dünyada böylesi yok
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti