Saadet Partisi'nden kriz göndermeli manidar Telegram mesajı

15 Ocak 2021 Cuma, 11:20

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şöyle:

"Herkes gibi biz de Telegram'dayız! Telegram kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz."

Herkes gibi biz de Telegram'dayız! ??



Telegram kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.??



???? https://t.co/qp4OuyWZVY pic.twitter.com/U3UN6gHiLd — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 14, 2021

Bir telefon rehberinin ekran fotoğrafına benzetilen görsel ile yapılan paylaşımda, "Ev sahibi, Dükkan sahibi, Açma!, Alacaklı" ismiyle oluşturulan isimler dikkat çekti. Paylaşımda, "Herkes gibi biz de Telegram'dayız! "denildi.