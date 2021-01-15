Saadet Partisi'nden kriz göndermeli manidar Telegram mesajı

Saadet Partisi, anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram hesabı açtığını, ekonomik sorunlara gönderme yapan manidar bir twitter mesajıyla duyurdu.

ANKA
15 Ocak 2021 Cuma, 11:20
Saadet Partisi'nden kriz göndermeli manidar Telegram mesajı
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Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şöyle:

"Herkes gibi biz de Telegram'dayız! Telegram kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz."

 Bir telefon rehberinin ekran fotoğrafına benzetilen görsel ile yapılan paylaşımda, "Ev sahibi, Dükkan sahibi, Açma!, Alacaklı" ismiyle oluşturulan isimler dikkat çekti. Paylaşımda, "Herkes gibi biz de Telegram'dayız! "denildi.


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