Saadet Partisi'nden kriz göndermeli manidar Telegram mesajı
Saadet Partisi, anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram hesabı açtığını, ekonomik sorunlara gönderme yapan manidar bir twitter mesajıyla duyurdu.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şöyle:
"Herkes gibi biz de Telegram'dayız! Telegram kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz."
Herkes gibi biz de Telegram'dayız! ??— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 14, 2021
Telegram kanalımıza abone olarak paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.??
???? https://t.co/qp4OuyWZVY pic.twitter.com/U3UN6gHiLd
Bir telefon rehberinin ekran fotoğrafına benzetilen görsel ile yapılan paylaşımda, "Ev sahibi, Dükkan sahibi, Açma!, Alacaklı" ismiyle oluşturulan isimler dikkat çekti. Paylaşımda, "Herkes gibi biz de Telegram'dayız! "denildi.
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