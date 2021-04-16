Sabahattin Ali ile ‘Gece Kapladı Her Yeri’

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Sabahattin Ali’nin unutulmaz hikâyelerinin yer aldığı dinleti Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek. Ali’nin üç hikâyesi “Gece Kapladı Her Yeri” başlığı altında sahnelenecek. Dinletide yazarın çaresizlik, hüzün ve sevgi temalarını işlediği “Hanende Melek”, bir aşk hikâyesi olan “Gramofon Avrat” ile halk öyküsü “Hasan Boğuldu” hikâyeleri yer alıyor.

İş Kuleleri salonunda seyircisiz kaydedilen dinletinin ilk gösterimi 19 Nisan saat 20.30’da yapılacak ve sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.