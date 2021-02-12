Sabahattin Ali'nin daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 10:34
Sabahattin Ali'nin daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı
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Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı.

Sabahattin Ali'nin Eşi Aliye Ali ve Kızı Filiz Ali ile çekilen fotoğrafları Mevzu Dergi tarafından paylaşıldı. Fotoğraflar, Enver Gezmiş tarafından düzenlendi.


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