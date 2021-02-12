12 Şubat 2021 Cuma, 10:34

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı.

Sabahattin Ali'nin Eşi Aliye Ali ve Kızı Filiz Ali ile çekilen fotoğrafları Mevzu Dergi tarafından paylaşıldı. Fotoğraflar, Enver Gezmiş tarafından düzenlendi.