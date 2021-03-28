Sabah'ın 'Alevi' haberine CHP'den tepki: "Saz çalıp semah dönerlerse başka dertleri kalmaz!"

28 Mart 2021 Pazar, 11:24

AKP 7. Olağan Kongresi’nde MKYK’ya seçilen isimlerden biri olan Avukat Metin Tarhan, iktidara yakın Sabah gazetesine konuştu.

Bir dönem Alevi Dernekleri Federasyonu Sözcülüğü de yapmış olan Tarhan'ın gazete tarafından "Aleviler CHP'ye mahkum değil" başlığıyla manşetine taşıdığı haberin fotoğrafında ise semah dönenler yer aldı.

Gazetenin sözkonusu manşetine CHP'den tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, haberin görselini Twitter paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Alevilerle ilgili haber yapılırken her defasında Semah dönen insanların resmini kullanmak bir tür etiketleme ve küçümsemedir. Onlara göre Alevilerin eşitlik ve demokrasi taleplerini duymak gerekmez, saz çalıp semah dönerlerse başka bir dertleri kalmaz, oyları kolayca alınabilir"