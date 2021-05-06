Sabancı Holding, 2021 yılının ilk çeyreğinde net kârını yüzde 47 artırdı
Sabancı Holding, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal gerçekleşmelerini açıkladı. Holding’in konsolide net kârı yüzde 47’lik yükselişle 1 milyar 752 milyon TL oldu.
Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği ilk üç aylık dönemde, güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik. Dünyada ve ülkemizde, pandemi ekonominin tüm unsurlarını derinden etkilerken, topluluk şirketlerimiz belirsizliklerle mücadele noktasında çok başarılı bir sınav verdi. Maliyetlerin tüm dünyada artış eğiliminde olduğu bu zorlu dönemde, şirketlerimizin gösterdiği yüksek başarı, son dönemde dijitalleşme ve müşteri deneyimi gibi alanlara yaptığımız yatırımların da ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.
Söz konusu dönemde banka dışı kombine gelirlerinin yüzde 28 büyüdüğünün altını çizen Cenk Alper, “İlk çeyrekte tüm iş kollarımız satışlarını artırırken, özellikle çimento ve sanayi şirketlerimiz güçlenen yurt iç ve yurt dışı talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. İlk 3 ayda çimento iş kolumuz yüzde 57, sanayi iş kolumuz ise yüzde 36 büyüdü. Aynı dönemde perakende ve sigorta şirketlerimiz de yüzde 26 seviyelerinde büyüme göstererek topluluğumuzun güçlü finansal performansına destek oldular” dedi.
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NOTUMUZ İKİ KADEME ARTTI”
Sabancı Topluluğu’nun son yıllarda dijitalleşmeye çok büyük yatırım yaptığını, bunun meyvelerini de pandemi döneminde topladıklarını ifade eden Cenk Alper şöyle devam etti:
“Geçmiş dönemde hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar sayesinde, pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen ilk günden itibaren hemen hemen bütün operasyonlarımızı kesintisiz şekilde uzaktan yönetmeyi başardık. Bu da bize mevcut iş süreçlerimizi sürdürürken aynı zamanda geleceği düşünme ve tasarlama fırsatı sundu. Bu yaklaşımla, Topluluk vaadimizi 'Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye'yle dünyayı birleştiririz' şeklinde yeniden ele alırken, bu vaade bizi ulaştıracak 2021-2025 yol haritamızı da geçtiğimiz yıl içinde tamamladık. Öncü ve örnek olma misyonumuz doğrultusunda, topluluk vaadimizin ve gelecek stratejimizin temelinde yer alan sürdürülebilirlik konusunu en üst seviyede sahipleniyoruz. Bu kapsamda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘net sıfır’ seviyesine ulaşmayı taahhüt ederek Türkiye’de uzun vadeli sürdürülebilirlik vaadinde bulunan ilk holding olduk. Diğer yandan MSCI endeksinde, Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik notu, 9 ay içinde iki kademe birden yükselerek BBB’ye ulaştı. Tüm bunlar sürdürülebilirlik konusunda ortaya koyduğumuz güçlü vizyonun göstergesi”
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