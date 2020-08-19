Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor: Kısıtlamalar devam edecek mi?

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Koca, ''Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. 1 Temmuz'da hasta sayımız 1192 idi. Bu sayı dün 1263 olarak gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır. Artışlar yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmamalıdır'' dedi.

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