Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri açıkladı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:47

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkalma yapan Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni koronavirüs verilerine göre Türkiye'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 kişi artarak 5 bin 282'ye yükseldi. Bugün tespit edilen bin 41 yeni vakayla, Türkiye'de virüs kapan kişi sayısı da 208 bin 938'e yükseldi.

İyileşen sayısının bugün hastalığı atlatan 2 bin 219 kişiyle birlikte 187 bin 511'e yükseldiği Türkiye'de bin 172 yoğun bakım hasta sayısı, 406 entübe hasta sayısı bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koca, başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. "

"Hıfzısıhha kurulları ve emniyet teşiklatımızdan verilen bildirimlere göre 81 ilde 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalmıştır. Oysa tedbirlere kendiliğinden uyulmalıydı, yaptırıma gerek duyulmamalıydı. Bazı illerde vaka sayısı pik seviyesine ulaşıyor."

"Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya gibi illerde vaka sayıları daha hızlı artmaktadır"

"Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın nedeninin düğünler olduğunu gördük."

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 7 İL

"Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bİlecik."



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