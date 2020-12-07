Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHP'ye yanıt: 'Benim görev alanım değil'

MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanların ek mesai ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışma var mıdır sorusunu sordu. Bakan Koca ise konunun bakanlığın görevi olmadığını söyledi.

Sarp Sağkal
07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHP'ye yanıt: 'Benim görev alanım değil'
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MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya özel sektördeki sağlık çalışanlarının ek mesai ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik önerge verdi. 

Önergesinde sağlık çalışanlarının “çözümü mümkün sorunları olduğunu” belirten Karaosmanoğlu, Bakan Koca’ya “Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarımızın ek mesai ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır” sorusunu yöneltti. 

Önergeye yanıt veren Koca, muhalefet milletvekillerine yaptığı gibi “Soru önergesinde yer alan hususlar bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” dedi.


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