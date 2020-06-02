Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına ilişkin açıklama yaparak uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020
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