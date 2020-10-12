Sağlık Bakanlığı, Eczacılar Birliği’nin aşı almak için istediği izne yanıt vermedi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Bir yandan ‘aşı yetmeyecek, rakamı artıralım’ diyorsunuz, diğer yandan Türk Eczacılar Birliği’nin getirmeye çalıştığı 1.5 milyon doz aşı için bakanlık olarak buna yanıt vermiyorsunuz.
Grip aşılarına talep, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl oldukça fazla. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Zafer Sarıalioğlu Türkiye’nin yaklaşık 20 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nın 1 milyon 300 bin doz aşı siparişi verdiğini söyledi. Sarıalioğlu, aşıların yetmeyeceği endişesi üzerine harekete geçerek 1.5 milyon doz aşı için bağlantı kuran ve söz alan Türk Eczacılar Birliği’nin resmi işlemler için başvurduğu bakanlıktan yanıt alamadığını da belirtti.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, “Bakanlık bütün risk gruplarının aşı olmasını da önerirken gelecek olan aşının yetersiz olduğunu da biliyor. Buna karşın TEB’e 15 gündür yanıt verilmiyor. Burada bir çelişki var” dedi.
Zatürree aşısında durumun daha iyi olduğunu anımsatan Sarıalioğlu “Aile sağlığı merkezleri aracılığıyla risk grubunda bulunan hastalara zatürree aşısı yapılıyor. Risk gruplarına yetecek kadar aşı devletin elinde var” dedi.
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