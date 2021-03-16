Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Korkutan tablo
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 16 bin 749 kişiye vaka, 874 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 71 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 16 bin 749 kişiye vaka, 874 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 29 bin 623 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 734 bin 862'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 17 bin 893 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 474
Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502, toplam ağır hasta sayısı bin 474, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862, bugünkü test sayısı 158 bin 386 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 16 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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