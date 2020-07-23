Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız

23 Temmuz 2020 Perşembe, 13:43

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir. İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90’ların üzerindedir" denildi.



'GERÇEKLE BAĞLANTISI YOK'



Açıklamada, "Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi, Prof. Dr. Kılıç’ın asli görevine dönüşünün ya da bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

BAKANA İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, koronavirüs mücadelesinde kullanılan yerli kitlerin doğruluk payının Avrupa’da yapılan araştırmalarda yüzde 40 olarak ortaya konduğunu , açıklanan günlük vaka sayılarının da böylece 'çöp' olduğunu savunarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı.



Kullanımı mecbur tutulan korona virüsü testinin doğruluk payının Avrupa’da yapılan araştırmalarda yüzde 40 olduğuna dikkat çeken Çıray, şunları söyledi: “Bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca, güya tepki göstermiş ve bir günah keçisi olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde testi onaylayan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç’ı görevden almış. Yetmez Sayın Bakan, siz istifa etmelisiniz. Yani bilime karşı kulaklarınızı tıkamakla kalmadınız, Covid-19 PCR testi için çalışma yetkisi isteyen laboratuvarlara Sağlık Bakanlığı olarak geliştirilmesi için katkı sağladığınız BioEksen firmasının Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmayı mecbur tuttunuz. Sayın Koca’nın sözde ‘yerli ve milli’ teste dayanarak yaptığı tüm hasta sayıları ve diğer istatistiki bilgiler çöp olmuştur. Böyle durumlarda demokrasinin kırıntısı kalmış olan ülkelerde bakan istifa eder. Ben de kendisini istifaya davet ediyorum.”



'KİTLER YÜZDE 40 DOĞRULUK ORANINA SAHİP' İDDİASI



Sağlık Bakanlığı’ndaki art arda görevden alma ve istifaların test kitleriyle ilgili olduğu iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiş, “Bu kitlerin yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Kılıç’ı görevden alıyor. Bu test kitleri neden tek firmadan alındı, kaç paraya alındı, kaç adet alındı açıklayın” ifadelerini kullanmıştı.

Emir; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda da son aylarda istifa ve görevden almaların olduğuna dikkat çekerek “Bakanlıkta deprem oluyor. Yolsuzluk kokuları var. Bakan neden susuyor” demişti.