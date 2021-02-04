Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 909 kişiye vaka, 627 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 113 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 113 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 909 kişiye vaka, 627 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 26 bin 467 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 815 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 501
Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504, toplam ağır hasta sayısı bin 501, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199, bugünkü test sayısı 145 bin 67 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 4 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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