Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 8 bin 642 kişiye vaka, 664 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 95 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 20:13
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 642 kişiye vaka, 664 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 93 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 903, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 445 bin 285 oldu.  

Türkiye'nin 10 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler