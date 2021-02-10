Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 20:13

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 642 kişiye vaka, 664 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 93 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 903, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 445 bin 285 oldu.

Türkiye'nin 10 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: