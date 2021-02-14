Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 bin 287 kişiye vaka, 66 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 94 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 287 kişiye vaka, 666 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 27 bin 471 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 910 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 230
Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719, toplam ağır hasta sayısı bin 230, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329, bugünkü test sayısı 104 bin 108 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 14 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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