Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

01 Mart 2021 Pazartesi, 21:18

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 69 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 891 kişiye vaka, 645 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 638 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 947 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 215

Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam ağır hasta sayısı bin 215, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181, bugünkü test sayısı 130 bin 536 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: