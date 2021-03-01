Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 9 bin 891 kişiye vaka, 645 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 69 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 69 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 891 kişiye vaka, 645 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 638 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 947 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 215
Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam ağır hasta sayısı bin 215, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181, bugünkü test sayısı 130 bin 536 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 1 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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