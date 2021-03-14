Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 13 bin 378 kişiye vaka, 852 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 68 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 378 kişiye vaka, 852 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 29 bin 489 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 15 bin 516 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 392
Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3, toplam ağır hasta sayısı bin 392, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76, bugünkü test sayısı 132 bin 425 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 14 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu