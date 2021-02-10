Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'aşı randevusu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama grubunda olan ve sırası gelen yurttaşları randevu almadan sağlık kuruluşuna gitmemeleri konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:20
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'aşı randevusu' uyarısı
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, aşılama konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" denildi.



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