Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'aşı randevusu' uyarısı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:20

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, aşılama konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" denildi.



