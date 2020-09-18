Sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

Türk Tabipler Birliği (TTB), Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi'nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB'den yapılan açıklamada, "Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

Yaşamını yitiren Averi için taziye mesajı yayımlayan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise şunları söyledi:

"Ereğli Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Ahmet Averi'nin Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim."