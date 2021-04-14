Sahur i̇çi̇n doyurucu, prati̇k menü ve tari̇fler
Ramazan ayında sahur vakti için hem kolay hem hızlı hazırlanan hem de doyurucu yemekler öne çıkıyor. İşte sahur için besleyici, pratik ve lezzetli yemek tarifleri…
Her yıl ramazan ayının başlamasıyla “iftar ve sahurda ne yemeli” sorusu-gündeme geliyor. Oruç tutanlar gün boyu alamadığı besin ihtiyacını sahurda yedikleriyle karşılamaya özen gösteriyor. Tüketilen yemeklerin hızlı hazırlanmasının yanı sıra besin içerikleri ve tok tutucu olması da öncelikli geliyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sahur zamanı kişiler aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durarak yeterli sıvı almaya özen göstermeli. Gece vakti kalkıp tekrar yatılacağı için mideyi, bünyeyi rahatsız edici yiyeceklerden uzak durulmalı. Doyurucu ve enerji sağlayacak gıdalara yönelinmeli.
PRATİK 3 SAHUR MENÜSÜ
- 1 bardak süt ,2 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği ile 1 dilim az yağlı, az tuzlu peynir, 1 haşlanmış yumurta Domates, salatalık, maydanoz, 2-3 ceviz, 1 porsiyon meyve, 2 -3 bardak su
- 1 kase sebze çorbası, 1 dilim ekmek, 1 küçük tabak kıymalı makarna, 1 kase yoğurt, domates-salatalık, 1 meyve, 2-3 bardak su,
- 1 bardak ayran, 1 dilim peynirli börek, sebzeli menemen, 1 dilim ekmek, domates-salatalık, 1 meyve, 2 -3 bardak su.
SAHUR İÇİN TARİFLER
Kabak Mücver
Malzemeler:
3 kabak,3 taze soğan,Karabiber,1 demet dereotu,75 gr beyaz peynir, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı un,1 çay kaşığı toz beyaz biber,1 çay kaşığı tuz,1.5 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı
Yapılışı:
- İyice yıkanan kabaklar soyulur ve rendelenir. Rendelenen kabakların suyu süzülür. Taze soğanlar doğranır, dere otları kıyılır, beyaz peynir ufalanır. Rendelenmiş kabağa tüm malzemeler ilave edilip karıştırılır.
- 2-3 yemek kaşığı ay çiçek yağını tavada ısıttıktan sonra yemek kaşığı dolusu mücver harcını yağa dökülür. Harç kaşığın tersiyle hafifçe bastırılıp her iki tarafı da kızartılır.
- Kızaran mücverler kağıt havluya alınıp, servis tabağına yerleştirdikten sonra üzerine karabiber serpilir.
Akıtma
Malzemler:
1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı su, 6 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı toz şeker, Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
- Yumurtalar kırılıp geniş bir kap içinde çırpılır..
- Üzerine süt, su, zeytinyağı, un, tuz ve şekeri eklenerek malzemeler kıvam alıncaya kadar karıştırılır.
- Malzemeler özdeşleşince 15 dakika buzdolabında bekletilir.
- Orta boyutlarda bir adet tavayı ısıtılır, üzerine peçete ile yağ sürülür. Dolaptan çıkartılan akıtma harcı son bir kez karıştırıldıktan sonra bir kepçeyle tavaya dökülür.
- Tavayı sağa sola hareket ettirerek harcın her tarafa yayılmasını sağlanır. Akıtmanın üstü göz göz olmaya başladığında diğer yüzünü çevirilir. İki taraf da eşit miktarda piştikten sonra servis tabağına alınır.
Video Haberler
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
- Çarpıcı koronavirüs anketi: Her iki kişiden biri...
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Şimdi de SATÖ tezgâhı mı?
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi