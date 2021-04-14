Sahur i̇çi̇n doyurucu, prati̇k menü ve tari̇fler

14 Nisan 2021 Çarşamba, 00:00

Her yıl ramazan ayının başlamasıyla “iftar ve sahurda ne yemeli” sorusu-gündeme geliyor. Oruç tutanlar gün boyu alamadığı besin ihtiyacını sahurda yedikleriyle karşılamaya özen gösteriyor. Tüketilen yemeklerin hızlı hazırlanmasının yanı sıra besin içerikleri ve tok tutucu olması da öncelikli geliyor.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sahur zamanı kişiler aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durarak yeterli sıvı almaya özen göstermeli. Gece vakti kalkıp tekrar yatılacağı için mideyi, bünyeyi rahatsız edici yiyeceklerden uzak durulmalı. Doyurucu ve enerji sağlayacak gıdalara yönelinmeli.

PRATİK 3 SAHUR MENÜSÜ

1 bardak süt ,2 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği ile 1 dilim az yağlı, az tuzlu peynir, 1 haşlanmış yumurta Domates, salatalık, maydanoz, 2-3 ceviz, 1 porsiyon meyve, 2 -3 bardak su

1 kase sebze çorbası, 1 dilim ekmek, 1 küçük tabak kıymalı makarna, 1 kase yoğurt, domates-salatalık, 1 meyve, 2-3 bardak su,

1 bardak ayran, 1 dilim peynirli börek, sebzeli menemen, 1 dilim ekmek, domates-salatalık, 1 meyve, 2 -3 bardak su.

SAHUR İÇİN TARİFLER

Kabak Mücver

Malzemeler:

3 kabak,3 taze soğan,Karabiber,1 demet dereotu,75 gr beyaz peynir, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı un,1 çay kaşığı toz beyaz biber,1 çay kaşığı tuz,1.5 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı

Yapılışı:

İyice yıkanan kabaklar soyulur ve rendelenir. Rendelenen kabakların suyu süzülür. Taze soğanlar doğranır, dere otları kıyılır, beyaz peynir ufalanır. Rendelenmiş kabağa tüm malzemeler ilave edilip karıştırılır.

2-3 yemek kaşığı ay çiçek yağını tavada ısıttıktan sonra yemek kaşığı dolusu mücver harcını yağa dökülür. Harç kaşığın tersiyle hafifçe bastırılıp her iki tarafı da kızartılır.

Kızaran mücverler kağıt havluya alınıp, servis tabağına yerleştirdikten sonra üzerine karabiber serpilir.

Akıtma

Malzemler:

1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı su, 6 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı toz şeker, Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı: