Şair Ataol Behramoğlu'nun şiirleri Fransa'da okurla buluşacak
Gazetemiz yazarı, ünlü şair Ataol Behramoğlu'nun şiirleri Fransa'da okurla buluşacak.
Dünyaca ünlü şair ve gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu'nun şiirleri, Fransızca yayımlanacak.
Behramoğlu'nun tüm şiirlerinden yapılan bir seçki olan kitap, "Un Printemps assiégé" (Kuşatılmış İlkbahar) adıyla okurla buluşacak.
Kitabın Fransızca çevirisini, Tunuslu şair Moez Majed ve Behramoğlu üstlendi.
Behramoğlu, şair Majed için "Ben sözcük hazinesi zenginliği başta olmak üzere Fransızcaya onun kadar hâkim ne bir Frankofon,ne de bir Fransız tanıdım" ifadelerini kullandı.
SIRADA LETONYA VE ÇİN VAR
Şiirleri dünyanın birçok noktasına ulaşan Behramoğlu'nun geçen aylarda Gürcistan'da da kitabı çıkmıştı.
Ayrıca yakın tarihlerde Letonya'da ve Çin'de de ciddi, önemli yayın evlerinden çıkacak kitapları da okura ulaşacak.
ROMANYA'DA AKADEMİ ÜYELİĞİ
Ataol Behramoğlu ayrıca Romanya'da bir sahil şehri olan Constanta'daki Tomitana Akademisi'ne de üye yapıldı.
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