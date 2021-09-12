Sakarya destanı, 100. yılında sahne yapıtı ile kutlandı
Şair Ceyhun Atuf Kansu’nun “Sakarya Meydan Savaşı Destanı” adlı yapıtından yola çıkan ve Tarhan Baydar’ın “Ateş, Kan ve Toprak” adıyla sahneye uyarladığı oyun, Sakarya Meydan Savaşı destanının 100. yılında sahneye taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla izleyici karşısına çıkan oyun, YouTube'tan da yayınlandı.
Sakarya Meydan Savaşı destanı 100. yılında sahneye taşındı. Şair Ceyhun Atuf Kansu’nun “Sakarya Meydan Savaşı Destanı” adlı yapıtından yola çıkan Tarhan Baydar’ın “Ateş, Kan ve Toprak” adıyla sahneye uyarladığı oyun, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla izleyici karşısına çıktı.
Tarhan Baydar’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda Aysın Işımer sanat danışmanlığını, Burçak Işımer de koreograflığı, Aslı Güneş Sümer repetitörlüğü, Hüsnü Kızılgöz de müzikleri üstlendi. Altan Alkan, Filiz Çolakoğlu , Göktan Güçlü ve Tevfik Gürman şiirlerin seslendirilmesini gerçekleştirdiler. Sanatçılar Altan Alkan, Filiz Çolakoğlu, S. Gökten Güçlü, M. Tevfik Gürman, Tuğberk Aksu, Elif Yoldaş, Yasemin Bilgin, Cansu Arslan, Durmuş Çelikel, Caner Keçeli, Adnan Ulusinan ve Şükran Ketenci de oyunda görev aldılar.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, belediyenin https://youtu.be/ZXzEMU0WOMA linkinden de izleyicinin karşısına çıktı.
Yönetmen Tarhan Baydar, güzel bir dille yazılmış bu destanın 100. yılında gündeme getirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, “Sahneleme tekniği açısından dansın folklorik teması, müziğin otantik ezgilerden seçilmesi, led ekranlarda yayınlanan videoların dönemin atmosferini yaşatması, şiirleri seslendiren profesyonel sanatçıların kattıkları ruhun tam bir şölen havasında sunulması, izleyenlerin yüreklerinde ayrı bir yere oturmuştur” dedi.
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