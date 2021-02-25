Sakarya’da facia: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı
Sakarya’da D-650 karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan Tofaş marka otomobil paramparça oldu. Anne ve baba hayatını kaybetti. 4 çocuk ise yaralandı.
Feci kaza, Sakarya D-650 Karayolunun Adapazarı Güneşler Mahallesi Sakarya Stadı mevki’inde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun Karasu yönünde seyreden 41 GP 535 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu paramparça olup adeta kağıda dönen otomobildeki Ü.K. ve N.K. isimli karı koca ola yerinde hayatını kaybetti.
Aracın arka bölümünde bulunan çiftin 4 çocuğu ise feci kazada yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ve çevre hastanelere kaldırıldı. Parçalara ayrılan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Facia gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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