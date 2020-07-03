Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama: 11 yaralı

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:46

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan 11 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

VALİ: İÇERDE 150-200 KİŞİ VAR

Sakarya Valisi Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" dedi.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

AFAD ise "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

3 PATLAMA KAYDEDİLDİ AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerdeki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.