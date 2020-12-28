Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sahte alkol içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

DHA
28 Aralık 2020 Pazartesi, 15:22
Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
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Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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