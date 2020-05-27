Salgın hastanesine Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi
Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi. 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela sabah saatlerinde hastane girişine takıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan'da yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor. Daha önce hastanenin girişine asılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.
Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından takıldı.
31 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastaneye 3 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi.
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