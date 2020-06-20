Salgın nedeniyle ara verilmişti, Fransa artık öpüşebilecek!
Fransa’da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen öpüşme sahnesi çekimleri yeniden başladı. Kültür Bakanı Franck Riester, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ vurguladı.
Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa’da salgının kontrol altına alınmış görünmesiyle birlikte sinema sektörü de yavaş yavaş eski günlerine dönerken, oyunculara ‘öpüşme izni’ de resmen verildi.
Sputnik’in haberine göre, Kültür Bakanı Franck Riester, oyuncuların koronavirüs testinden çektiği film setlerinde öpüşme sahnelerinin yeniden çekilmeye başladığını duyurdu. Ancak Bakan, ‘sinema için çok önemli’ diye nitelediği öpüşme sahnesine ilk hangi filmin ya da oyuncuların dahil olduğunu ısrarla açıklamadı.
Riester, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ de vurguladı.
Fransa’da sinemalar yaklaşık üç aylık bir aranın ardından pazartesi günü yeniden açıldı. Ancak salonlarda sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.
Video Haberler
- Dolandırıcılık iddiasına feci dayak kameralara yansıdı
- 'Yarım bıraktığı işi tamamlayacak..Lütfen beni kurtarın'
- Büyükçekmece'de korkunç olay! Feci şekilde can verdi
- Beni arayıp sormayın demişti... Ölü bulundu
- Evden çalışmaya devam edilmeli mi? 5 öneriyi açıkladı!
- Mağazada birbirlerine girdiler! Kavga anı kamerada
- Doğduğu günden beri saçını hiç kestirmeyince gündem oldu
- Dehşete düşüren anlar... Ölümle dans kamerada
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi