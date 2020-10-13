Salgına karşı antikor testi hediye edecek
Koru Sigorta 1 Ekim’den itibaren şirketin ürün yelpazesine “Covid- 19 Antikor Testi Teminatı” ekledi.
Koru Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim’den itibaren şirketin ürün yelpazesine “Covid- 19 Antikor Testi Teminatı” ekledi. Şirket yetkilileri, bu uygulamanın Türkiye’de ilk ve sadece kendilerinde olduğunu belirtti.
Konut, trafik, kasko, seyahat sağlık ve ferdi kaza ürünlerinden herhangi birini alan sigortalılar, Koru Sigorta Mobil Uygulaması veya internet sitesi üzerinden ve poliçe vadesi süresince “Covid- 19 Antikor Testi” randevusu alabilecek.
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