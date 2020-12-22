Salgının yayılmadığı tek kıta olan Antarktika'da ilk Covid-19 vakaları tespit edildi
Koronavirüs salgınının yayılmadığı tek kıta olan Antarktika'da da ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği bildirildi. Antarktika'da Şili'ye ait General Bernardo O'Higgins Riquelme araştırma üssünde toplam 36 vaka belirlendi.
Koronavirüs salgınının yayılmadığı tek kıta olan Antarktika'da da ilk Covid vakalarının tespit edildiği bildirildi.
İspanyolca yayın yapan medyada çıkan haberlere göre, Antarktika'da Şili'ye ait General Bernardo O'Higgins Riquelme araştırma üssünde toplam 36 vaka belirlendi.
Bunların 26'sı üste görev yapan Şilili askerler, 10'u ise üssün tamir ve bakımından sorumlu işçiler.
Şili ordusunun olayla ilgili açıklamasında, "PCR testleri pozitif çıkan personelin üsten çıkarıldığı" belirtildi.
Ayrıca üsse destek amacıyla bölgeye seyahat edip dönen bir geminin üç mürettebatında da Covid-19 tespit edildiği bildirildi.
Koronavirüse yakalanan 36 kişinin Şili'de Punta Arenas bölgesine getirildiği ve karantinaya alındıkları, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Şili'nin Antarktika'da 13 araştırma üssü bulunuyor.
Salgın nedeniyle kıtadaki tüm büyük araştırmalar askıya alınmıştı.
Antarktika'da sürekli yerleşim bulunmuyor. Associated Press ajansına göre, kıtada kış ayları boyunca 1000 kadar araştırmacı ve diğer ziyaretçilere rastlanıyor.
2020'nin mart ayında salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde sıkı kısıtlamalara gidildiğinde, Antarktika'daki araştırma programlarını yürütenler, bunun büyük bir felakete yol açabileceğini tahmin ederek birçok çalışmayı askıya aldı.
Dünyanın en sert rüzgarlarına ve en soğuk iklimine sahip Antarktika'nın yüzölçümü kabaca ABD ile Meksika'nın kapladığı alana eşdeğer.
Burada yıl boyunca faaliyet gösteren 40 üste görevli birçok insan var.
AP'de yer alan Antarktika Programları Yöneticilerinin açıklamasında, "Oldukça bulaşıcı olan yeni virüs, Antarktika'nın aşırılıklar ve yoksunluklar ortamında sınırlı sağlık hizmetleri nedeniyle yüksek ölüm riski ve potansiyel yıkıcı sonuçlara neden olabilir" deniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı