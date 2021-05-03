Salih Uçan'a gece yarısı ameliyatı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:11

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Salih Uçan, bugün ameliyat edilecek.

Kasımpaşa maçının henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarını beklenmeden gün içinde ameliyat edilecek.

Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala, şansız bir sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın kalan maçlarda forma giymesi beklenmiyor.



