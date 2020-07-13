Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
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