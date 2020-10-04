Salzburg'da üç futbolcu koronavirüse yakalandı
Tüm takımı karantinaya alan Avusturya temsilcisi, futbolcularını milli takıma göndermeyecek.
Avusturya'nın Salzburg Kulübü, üç futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları maçın ardından üç futbolcunun testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Bu sonucun ardından tedbirler çerçevesinde takımın karantinaya alındığı ve futbolcuların sadece evlerine, antrenman sahalarına ve statlara gidebileceği aktarıldı.
Açıklamada, iki hafta boyunca Salzburg oyuncularına yapılacak milli takım davetlerinin de kabul edilmeyeceği bildirildi.
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