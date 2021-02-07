Sami Elvan, kızı Özge'nin son durumunu anlattı
Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan, Birleşik Mücadele Güçleri’nin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Kadıköy’de yapacağı gösteriye polis tarafından yapılan müdahalede gözaltına alınmıştı. Elvan'ın babası Sami Elvan, kızının son durumunu anlattı.
İstanbul Kadıköy’de gözaltına alınan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan’ın savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
Oda Tv'nin haberine göre; Özge Elvan’ın babası Sami Elvan, gözaltına alınan kızının son durumuyla ilgili “Emniyet ifadesi akşam alınmış. Bugün savcılığa gönderileceğini öğrendik” dedi. Kızı Özge’nin eylemde gözaltına alınmadığını vurgulayan baba Sami Elvan, “Kadıköy’de bir arkadaşını ziyarete gitmişti. Eylemde değildi. Arkadaşından ayrıldıktan sonra sokak ortasında gözaltına almışlar. Eyleme gitmiş gibi davranmışlar” ifadelerini kullandı.
Avukat Deniz Özen de Özge Elvan’ın eyleme katılmadığını, eylemin yapılacağı rıhtımdan 10 dakika uzaklıkta bir sokaktan gözaltına alındığını söylemişti.
Berkin Elvan, 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucunda ağır yaralanmış, 2014 yılında da tedavi gördüğü hastanede 15 yaşında hayatını kaybetmişti.
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