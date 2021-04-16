Şampiyon Eyüpspor puan rekoru kırdı

16 Nisan 2021 Cuma, 07:00

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 5 hafta kala TFF 1’inci Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, bir rekora imza attı. 34 haftanın ardından puanını 82'ye çıkaran İstanbul temsilcisi, 2’nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırdı.

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 34’üncü hafta maçında deplasmanda 1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, 2013-2014 sezonunda 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Altınordu FK’nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı. 55’inci dakikada Galatasaray’dan transfer edilen Erencan Yardımcı’nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan ve hanesine 3 puan ekleyen İstanbul temsilcisi, puanını 82’ye çıkararak 2’nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.







