Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın daha stadı değişti

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:17

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, futbolu da küresel çapta etkilemeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir karşılaşmanın daha yeri değişti. Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Arsenal'in ardından Chelsea'nin de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç başka stadyuma alındı.

Atletico Madrid-Chelsea karşılaşması, İspanya hükümetinin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te Arena Na?ionala Stadı'nda oynanacak. Mücadele 23 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

NEDENİ NE, SONUCU NE OLABİLİR?

İngiliz takımlarına getirilen yasakların sebebinin İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün olduğu biliniyor. Hatırlanacağı üzere Covid-19 vakalarının ilk dönemlerinde Liverpool-Atletico Madrid ve Atalanta-Valencia maçları, İspanya ve İtalya'da virüsün bulaşma hızını bir hayli arttırmıştı. O yüzden yetkililer, artık risk almamak için özen gösteriyor.

Bu durum bir yandan da İngiliz takımlarına fayda sağlayabilir gibi duruyor. İngiliz ekiplerinin tarafsız sahada oynayacağı maçlar, tam bir deplasman mücadelesi olmayacak. Bakalım İngilizler, bu krizi fırsata çevirebilecek mi?