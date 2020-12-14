Şampiyonlar Ligi'nde zehir gibi eşleşmeler!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.. Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio oldu. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme de dikkati çekti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
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