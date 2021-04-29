Şampiyonluk ateşini söndüren kırmızı!

29 Nisan 2021 Perşembe, 22:40

Bırakın yenilgiyi beraberliğin bile kabul edilemeyeceği bir 90 dakikaydı. Çünkü öndeki takım öyle ya da böyle kazanıyordu..

Gelgelim 0-0'ı bozamadılar, geçin kazanmayı, 1 puanı direklerle Harun'un sıra dışı performansıyla alabildiler.

Bir anlamda şampiyonluk umudunun azaldığı, şampiyonluk ateşinin yerini ikincilik mücadelesinin dumanına bıraktığı bir sonuçtu 0-0.

90 dakikanın son düdüğü çaldığında da bu sezon artık trenin kaçtığı futbolcuların suratından belli oluyordu.

Belki maç 11-11 devam etse, farklı bir senaryo çizilebilirdi 90 dakika için. Gelgelelim, kırmızıda durdular adeta.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu da müdahale edemedi!

Gökhan'ın atıldığı pozisyon ilginç. Yılların sağ beki, son adam olduğunu bile bile o faule nasıl yeltendi anlamak güç. Çünkü çok arada bir pozisyondu. Sırf topu uzaklaştırsa kahraman olacaktı, rakibine de temas etti, üstelik son adam olduğunu hissedip!

Çünkü Fenerbahe'nin maça başlama formatı iyiydi. Presle rakibi yıldıracaklar Mesut'un paslarıyla da Valencia pozisyon bulacak, Pelkas, Ozan sürpriz arayacaktı. Elbette burada sarı kart cezalısı İrfan arandı. Yine de işler iyi gidiyordu,hatta VAR'a takılan bir de penaltı vardı. Gökhan atılana kadar galibiyet arzusu hissedildi.

Ne var ki kırmızı kartın çıktığı dakikadan sonra roller de senaryo da değişti.

Mesut durdu, Efecan-Salih orta alanı parselledi.

Sonrası Alanya'nın üstünlüğü ile oynandı desek abartmış olmayız!

Özellikle Fenerbahçe'nin sağ kanadı çok aksadı, Juan Fran orasını otoban gibi kullandı. Bir de topu direğe takıldı. Direk demişken Efkan ve Salih'in şutları da direğe gidiyordu. Tonla da karambol topu vra. Babacar'ı çok aradılar. Çünkü Davidson da Mustafa Pektemek de golcü değiller. Eğer Babacar olsaydı çok değişik bir maç izlenirdi.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığında bir planı yoktu. Ozan ile biraz Serdar, biraz da ikinci bölümde oyuna katılan Gustavo'nun direnci ile ayakta kaldılar.

Ve Harun Tekin. İnanılmaz 3 top çıkardı. Altay'ı aratmadı desek abartmış olmayız.

Ama bu çaba 0-0'ı çözmeye yetmedi.

Razı da olmuşlardı, çünhkü kazanmak isteyen takım uzatmada sahaya iki savunma oyuncusu (Tisserand-Novak) almak. Demek ki 1 puan daha önemli geldi o saatte!

Evet an itibarıyla Beşiktaş takipçileri Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 6 puan önünde. Bu da demek oluyor ki, artık mücadele lig ikinciliği için!